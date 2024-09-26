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Как рис становится причиной проблем с пищеварением

Что нужно знать о рисе и его сочетаниях с другими продуктами
1:07
Еда

Диетолог Римма Мойсенко напомнила о важности правильного употребления риса, подчеркивая, что даже такой полезный продукт может стать причиной проблем с пищеварением, если его неправильно сочетать с другими продуктами. Рис — это доступная и необходимая крупа, которая помогает быстро насытить организм за счет повышения уровня глюкозы в крови. Диетолог рекомендует есть рис 2-3 раза в неделю, отдавая предпочтение бурому или полуготовому рису, а не разваренному белому.

Что нужно знать о рисе и его сочетаниях с другими продуктами
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, CC BY-SA 4.0

Однако важным моментом является избегание сочетания риса с мясом. Когда рис, богатый крахмалом, попадает в желудок, он вызывает обильное выделение желудочного сока. Это затрудняет переваривание мяса, требующего других ферментов для расщепления белка. В результате рис переваривается быстрее, а мясо остается в желудке, что может привести к белковой недостаточности.

Мойсенко рекомендует подавать рис с овощами и нежирными соусами, чтобы разнообразить вкус и поддерживать сбалансированное питание.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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