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Как воссоздать вкус макарон из столовой прямо на вашей кухне

Рецепт столовских макарон: как повторить вкус дома
1:09
Еда

Чтобы воссоздать дома вкус макарон из столовой, нужно учитывать несколько важных нюансов.

Рецепт столовских макарон: как повторить вкус дома
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, CC BY-SA 4.0

Во-первых, выбор качественных макаронных изделий имеет решающее значение: дешёвые продукты часто слипаются и теряют свои вкусовые качества.

Во-вторых, объём воды играет важную роль: на 100 грамм макарон рекомендуется использовать не менее одного литра воды. Пересолить блюдо практически невозможно, так как макароны впитывают ровно столько соли, сколько им необходимо для улучшения вкуса. На стандартную порцию в 100 грамм потребуется около 10 грамм соли.

Добавление растительного масла во время варки предотвратит слипание макарон. При этом важно не забывать регулярно помешивать их, чтобы получить наилучший результат.

Если вы планируете приготовить макароны с соусом, сократите время варки на несколько минут по сравнению с указанным на упаковке, чтобы они были готовы для дальнейшей обработки.

Слив воду, можно приступать к подаче, наслаждаясь вкусом, который так знаком по столовым блюдам.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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