Как приготовить идеальный омлет: понравится всем

Как сделать идеальный омлет на завтрак: советы от поваров

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Дети часто просят мам и бабушек приготовить омлет, который подают в детском саду, и не зря: многие взрослые тоже считают его эталоном. Этот омлет отличается пышностью и упругой текстурой, не теряя своей формы после подачи на стол. Более того, он обладает уникальными вкусовыми качествами, которые вызывают ностальгию и радость.

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Секреты идеального омлета

Как же повара добиваются такого результата? Важнейший момент — правильный состав ингредиентов. Вам понадобится всего три продукта: свежие яйца, коровье молоко и обычная соль. На шесть куриных яиц потребуется не менее 300 мл молока. Соль добавляется по вкусу.

Приготовление

Не стоит взбивать яйца до состояния пены. Достаточно соединить все ингредиенты в однородную массу. Затем выбираем форму для запекания — она должна быть высокой, но небольшой. Дно следует обработать небольшим количеством сливочного масла.

Выпекание

Выпекайте омлет в разогретой до 200 градусов духовке от получаса до 45 минут. Как только на поверхности появится аппетитная корочка, омлет можно считать готовым. Он станет прекрасным угощением для детей и взрослых!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — блюдо персидской, французской и мировой кухни, яичница с добавлением молочных продуктов на основе коровьего молока, таких как сливочное масло, сливки, плавленный сыр и молоко, хотя для приготовления омлета могут использоваться и немолочные жидкости, например, вода, бульон, отвар, сок, варенье и мёд.



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