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Секреты идеального фарша: от выбора мяса до приготовления

Домашний фарш: что нужно знать о хранении и приготовлении
2:48
Еда

Из фарша можно приготовить множество вкусных блюд, но как избежать неприятностей при его использовании? Главное — это качество самого фарша, и здесь есть несколько интересных секретов.

Домашний фарш: что нужно знать о хранении и приготовлении
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правильный выбор мяса

При покупке мяса обращайте внимание на его цвет: баранина и говядина должны быть насыщенного красного оттенка, а свинина и телятина — розовыми. Хорошее мясо не должно иметь пятен, слизи или посторонних наростов. При нажатии на кусок должно выделяться белое или кремовое сало. Замороженное мясо проверить сложнее, поэтому лучше избегать упаковки, которая не позволяет оценить свежесть продукта. На рынке можно аккуратно нажать на разрез, чтобы оценить его цвет и текстуру.

Домашний или магазинный фарш?

Несомненно, домашний фарш вкуснее магазинного. Многие покупатели считают, что готовый фарш может быть вреден для здоровья из-за содержания хрящей и остатков шкур. Если нет возможности готовить фарш самостоятельно, выбирайте проверенные марки и не покупайте слишком дешёвый продукт.

Приготовление фарша в домашних условиях

Часто используется смесь разных сортов мяса, например, говядины и свинины. Для говяжьего фарша лучше всего подойдут лопатка, грудинка или вырезка. Даже если вы хотите сделать только говяжий фарш, добавление немного свинины или курицы поможет избежать сухости. Баранина может придать начинке специфический вкус, поэтому используйте её с осторожностью.

Главный секрет — комбинирование разных видов мяса в правильных пропорциях. Если нужно приготовить "рубленый фарш", мясо лучше нарезать очень острым ножом. Такой фарш будет более сочным и сохранит приятную текстуру.

Невкусный сырой фарш

Не забывайте о приправах. Фарш без соли, специй и зелени испортит вкус готового блюда. Приправляйте фарш для котлет, тефтелей и фрикаделек. Хранить заготовку в холодильнике не рекомендуется; замораживайте только чистый фарш. Если фарш вышел слишком сухим, добавьте немного молока или сливочного масла, а жирная сметана придаст необычный вкус.

Как хранить фарш?

Разделите фарш на порции и храните в герметичных контейнерах. Приправленный фарш после разморозки может стать сухим и жёстким. Полуготовые мясные продукты можно хранить около двух месяцев, но повторная заморозка недопустима. Обязательно отмечайте маркером срок хранения на контейнерах, чтобы не допустить ошибок.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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