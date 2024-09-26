Слойки с тыквой и курицей: простой и вкусный перекус

Слойки с тыквой и курицей: пошаговый рецепт для дома

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы уже готовили множество блюд из тыквы и ищете новые идеи, попробуйте сделать вкусные слойки, которые точно понравятся всей семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Это блюдо отлично подойдёт для завтрака или в качестве перекуса, который можно взять с собой на работу или в школу. Не нужно беспокоиться о тесте — достаточно использовать покупное слоёное бездрожжевое тесто.

Для начинки понадобятся тыква, куриное филе, лук, яйца и специи — соль и перец. Начните с приготовления начинки: нарежьте тыкву, курицу и лук на мелкие кубики, добавьте соль и перец, затем всё тщательно перемешайте.

Возьмите пластину покупного теста, сверните её в рулет и разрежьте на шесть равных частей. Из каждой части сформируйте круглые лепёшки и раскатайте их.

На лепёшки выложите начинку и сложите их в треугольные пирожки, аккуратно соединяя края в центре. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментом.

Перед запеканием смажьте заготовки взбитым яйцом. Кулинары рекомендуют украсить слойки кунжутом. При температуре 180°C через 40 минут ароматные булочки с тыквой и курицей будут готовы.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.



