Что делать, если борщ получился кислым: это можно легко исправить

Как исправить вкус кислого борща за 5 минут

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Кислый борщ — не редкость, но исправить его можно быстро и просто с помощью продуктов, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Важно знать несколько эффективных способов, которые помогут сделать вкус борща мягче и приятнее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Первый и самый простой способ — добавить немного йодированной соли. Она, взаимодействуя с кислотой, уменьшает её излишки. Для этого разведите соль в горячей воде и влейте в кипящий борщ. Если вы не хотите добавлять много соли, на помощь придёт сладкая морковь. Её нужно натереть и слегка обжарить на сковородке, после чего добавить в борщ. Пассеровка сладкой моркови эффективно убирает кислоту и добавляет сладкие нотки.

Другой вариант — использовать яйца. Их можно отварить, мелко нарезать и добавить в борщ. Яйца меняют вкус блюда, делая его более сбалансированным. Ещё один полезный помощник — картофель. Если в борще уже есть картофель, добавьте ещё одну картофелину — она впитает излишек кислоты, и вкус станет мягче.

Также можно воспользоваться содой. Достаточно добавить 1/3 чайной ложки пищевой соды в кипящий борщ. Это не ухудшит вкус, наоборот, кислинка уйдёт практически мгновенно.

Последний метод — добавить в борщ немного сметаны. Возьмите 15-процентную сметану и положите ложку в кастрюлю. Молочный продукт нейтрализует кислоту и придаст блюду приятный кремовый вкус.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



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