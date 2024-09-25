Почему пирожки с картошкой можно назвать полезным блюдом

Как пирожки с картошкой могут поддерживать здоровье костей и глаз

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки с картошкой, даже жаренные во фритюре, можно считать полезной пищей, утверждают врачи Михаил Коновалов и Андрей Продеус.

Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, CC BY-SA 3.0

Специалисты напоминают, что картофель — важный продукт для поддержания здоровья. В этом корнеплоде высокое содержание кремния, микроэлемента, который обеспечивает эластичность костей и защищает их от разрушений.

По словам врачей, в 70 граммах картофеля содержится больше суточной нормы кремния. Кроме того, картофель богат витамином С, который помогает защитить хрусталик глаза от помутнения, что делает блюда с картофелем отличным средством профилактики катаракты.

Врачи также отметили, что в индийские самосы — треугольные пирожки с картошкой — часто добавляют перец. Эта специя содержит капсаицин, который стимулирует работу мозга и защищает организм от воспалений.

Уточнения

Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης — «водопад, брызги водопада, решётка») — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение хрусталика обусловлено денатурацией белка, входящего в его состав.



