Рецепт блинов, которые всегда получаются идеальными: добавление пива

Пошаговый рецепт для идеальных нежных блинов

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить идеальные блины, важно учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, используйте только свежие продукты: муку, яйца, масло. Долго хранившаяся мука может испортить вкус готовых блинов, а яйца и масло могут придать нежелательные ароматы и привкусы.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Перед тем как начать готовить, согрейте яйца до комнатной температуры и обязательно просейте муку. Также важно правильно выбрать сковороду — лучше всего подходят чугунные, хорошо раскалённые перед выпеканием. Если добавить в тесто растительное масло, сковороду достаточно смазать один раз.

Методы приготовления теста зависят от того, какой результат вы хотите получить. Для пористых блинов яйца следует взбивать с солью и сахаром, а затем добавлять их в тесто. Чтобы сделать тесто более жидким, лучше использовать воду или светлое пиво. Но не стоит использовать молоко, так как из-за него блины могут пригорать.

Для теста на кефире или молоке стоит выбирать продукты с низким содержанием жира и разбавлять их минеральной водой. Молоко перед использованием необходимо прокипятить. Слаще сделанное тесто позволит получить более румяные края блинов.

В процессе жарки блинов не забывайте, что сковорода должна быть хорошо разогрета, но не стоит делать слишком сильный огонь. Первый блин может стать комом, если температура недостаточно высокая, а если тесто рвётся, скорее всего, в нём не хватает муки.

Для переворачивания блинов лучше всего использовать силиконовую или деревянную лопатку. А в конце, для придания особого вкуса, сбрызните готовые блины лимонным соком.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.