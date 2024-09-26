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Как приготовить витаминный салат из сырой тыквы: простой рецепт

Полезный салат из сырой тыквы и моркови
1:02
Еда

Тыкву можно смело употреблять в сыром виде — это не только безопасно, но и полезно. Без термической обработки она сохраняет все витамины, минералы и другие важные элементы.

Полезный салат из сырой тыквы и моркови
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты предлагают приготовить витаминный салат с тыквой. Тыква отлично сочетается с морковью, зелёным яблоком, сельдереем, капустой и красным луком. Однако, даже если вы добавите только тыкву и морковь, салат получится вкусным и полезным.

Главные ингредиенты нужно измельчить с помощью тёрки для корейской моркови. Затем сбрызнуть тыкву и морковь лимонным соком, посолить, поперчить и добавить растительное масло. Всё это необходимо хорошо перемешать и дать салату настояться в течение десяти минут.

Для украшения блюда можно использовать тыквенные семечки или орехи. Кулинары подчеркивают, что содержащийся в тыкве и моркови бета-каротин лучше усваивается в сочетании с жирами.

 

Уточнения

Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.
Эмпирическая формула С40H56. Нерастворим в воде, но растворяется в органических растворителях. Содержится в листьях всех растений, а также в корнеплоде моркови, ягодах шиповника и др. Является провитамином витамина А. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е160a.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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