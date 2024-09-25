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Диетолог рассказала, кому стоит ограничить употребление свеклы

Когда свекла может быть опасна для здоровья
1:03
Еда

Свекла — это низкокалорийный и очень полезный корнеплод, но людям с избыточным весом не следует употреблять её в больших количествах, предупреждает терапевт и диетолог Марина Черняева.

Когда свекла может быть опасна для здоровья
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Несмотря на невысокую калорийность, свекла более чем на 90% состоит из сахарозы, что делает её опасной при чрезмерном потреблении, особенно для людей с ожирением и диабетом, отметила врач.

Даже здоровым людям не стоит съедать больше одного небольшого корнеплода за один раз. В свекле содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка и вызывать обострение гастрита.

Также в этом корнеплоде содержатся полезные кислоты, но их избыток может негативно повлиять на сосуды, добавила Черняева.

В общем, свекла обладает множеством полезных свойств: она улучшает текучесть крови, способствует пищеварению и нормализует артериальное давление. Однако злоупотреблять этим продуктом всё же не стоит, заключила врач.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
Различают две основные формы гастрита – острый и хронический, из прочих форм обычно выделяют алкогольный гастрит.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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