Диетолог рассказала, кому стоит ограничить употребление свеклы

Когда свекла может быть опасна для здоровья

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — это низкокалорийный и очень полезный корнеплод, но людям с избыточным весом не следует употреблять её в больших количествах, предупреждает терапевт и диетолог Марина Черняева.

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Несмотря на невысокую калорийность, свекла более чем на 90% состоит из сахарозы, что делает её опасной при чрезмерном потреблении, особенно для людей с ожирением и диабетом, отметила врач.

Даже здоровым людям не стоит съедать больше одного небольшого корнеплода за один раз. В свекле содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка и вызывать обострение гастрита.

Также в этом корнеплоде содержатся полезные кислоты, но их избыток может негативно повлиять на сосуды, добавила Черняева.

В общем, свекла обладает множеством полезных свойств: она улучшает текучесть крови, способствует пищеварению и нормализует артериальное давление. Однако злоупотреблять этим продуктом всё же не стоит, заключила врач.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Различают две основные формы гастрита – острый и хронический, из прочих форм обычно выделяют алкогольный гастрит.



