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Почему нам хочется съесть что-то конкретное: врач объясняет

Как недостаток витаминов влияет на наши вкусовые пристрастия
1:17
Еда

Каждый из нас хотя бы раз замечал, что иногда хочется не просто поесть, а съесть что-то конкретное. Врач Александра Филева объяснила, откуда появляются такие пищевые желания и почему они возникают.

Как недостаток витаминов влияет на наши вкусовые пристрастия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам специалиста, тяга к определённым продуктам может сигнализировать о нехватке питательных веществ в организме. Например, если внезапно хочется чипсов, фисташек, фастфуда или квашеных овощей, это может свидетельствовать о нарушении водно-солевого баланса или дефиците натрия, кальция или витамина Е. Однако, как уточнила врач, такие продукты не всегда содержат достаточное количество необходимых веществ, чтобы удовлетворить потребность организма.

Кроме того, вкусовые предпочтения могут зависеть от гормональных изменений, генетической предрасположенности, эмоционального состояния и даже воспитания и культуры. Например, любовь или нелюбовь к сладкому может быть связана с особенностями восприятия сладкого вкуса, которое зависит от генетики.

Иногда желание перекусить чем-то определённым, даже если это не самая полезная еда, не нанесёт вреда организму, если в целом человек придерживается сбалансированного питания.

 

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Гормоны служат гуморальными (переносимыми с кровью) регуляторами определённых процессов в различных органах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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