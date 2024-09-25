Как легкоусвояемый белок помогает сохранить мышечную массу после 35 лет

Почему белок важен для людей старше 35 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-терапевт из Подмосковья Галина Волкова советует людям старше 35 лет включать в рацион больше легкоусвояемого белка. Это связано с началом естественного процесса саркопении — потери мышечной массы.

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Врач подчеркнула, что возрастные изменения — нормальное явление, но к питанию следует подходить более осознанно. Легкоусвояемый белок можно получить из таких продуктов, как творог, яйца, мясо, птица и рыба.

Волкова рекомендует начинать утро с белковых продуктов: яйца и творог — отличный выбор для завтрака. При этом творог лучше употреблять в свежем виде, так как после термической обработки, например в виде сырников или запеканок, он больше превращается в источник углеводов, чем белка.

Она также добавила, что мясо, птицу и рыбу лучше готовить на пару, запекать или варить, так как эти методы сохраняют максимальную пользу продуктов. Красное мясо особенно полезно в виде котлет, фрикаделек или тефтелей, поскольку оно лучше усваивается в форме фарша.

Уточнения

Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.



