Замороженные продукты могут быть полезнее свежих

Как замороженные продукты сохраняют витамины

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все свежие продукты полезнее замороженных, как может показаться на первый взгляд. Диетолог Рианнон Ламберт выявила, что замораживание положительно влияет на питательную ценность многих продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Исследования показали, что замораживание фруктов, овощей, мяса и птицы не только сохраняет их полезные свойства, но в некоторых случаях даже увеличивает их питательную ценность. Эксперт отметила, что замороженные продукты зачастую полезнее свежих.

Особенно важным замораживание становится для мяса и птицы. В свежем виде они быстро теряют витамины и минералы, а их вкус ухудшается. Однако замороженные продукты животного происхождения сохраняют свою пользу полностью. Более того, замораживание помогает избежать употребления искусственных добавок и консервантов, которые часто добавляют в свежее мясо для увеличения срока его хранения.

Также в морозилке стоит оставить место для других полезных продуктов. Например, жирные кислоты, такие как омега-3, которые содержатся в рыбе, сохраняются в замороженном виде до 3 месяцев. Брокколи, кукуруза, шпинат и фасоль эдамаме в замороженном состоянии также богаты витаминами, особенно С и В2, что делает их даже более полезными, чем свежие аналоги.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



