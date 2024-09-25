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Как сохранить свежесть и аромат зелени на весь год

Простые способы сохранить зелень в домашних условиях
1:21
Еда

Запасы зелени могут пригодиться в любое время года, и диетолог Андрей Бобровский поделился советами, как сохранить аромат и вкус укропа, петрушки и других трав. Специалист рассказал о лучших способах хранения зелени в холодильнике.

Простые способы сохранить зелень в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, лучший способ сохранить полезные свойства зелени — это шоковая заморозка. В зелени много водорастворимых витаминов, таких как витамин С, которые лучше сохраняются в водной среде. Для этого в морозильной камере нужно установить температуру -18°C, предварительно вымыв и высушив зелень.

Некоторые травы обладают насыщенным ароматом, и его можно сохранить с помощью высушивания. Перед сушкой рекомендуется опустить зелень в соленый раствор на 5 минут, чтобы очистить ее от микроорганизмов. Затем зелень нужно связать в пучки и разложить на пергамент для естественного высушивания. Чтобы ускорить процесс, можно использовать духовку.

Также некоторые виды зелени, такие как щавель или крапива, можно засолить. Шеф-повар Константин Поздеев предложил сложить зелень в банку, залить её кипяченой водой, остуженной до 40°C, и добавить соль и пряности по вкусу.

 

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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