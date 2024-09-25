Сентябрьский виноград: как выбрать свежий и полезный

Как определить свежесть винограда на прилавке

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сентябрь — это не только сезон тыквы, но и время, когда на прилавках появляется множество сортов винограда. Эксперт рассказал, как выбрать самую качественную гроздь из всего разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Виноград — это кладезь антиоксидантов, которые помогают защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Но, несмотря на его пользу, переедать не стоит, ведь в ягодах содержится много сахара.

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко, отметил, что оптимальная суточная порция винограда — 100 граммов. Превышение этой нормы может привести к постпрандиальной гипергликемии — состоянию, при котором уровень глюкозы в крови резко повышается после еды. Людям с диабетом стоит ограничить порцию винограда до 50 граммов в день.

Чтобы выбрать хороший виноград, профессор рекомендует тщательно его проверить. Во-первых, тёмные сорта содержат больше антиоксидантов, поэтому лучше отдать им предпочтение. Во-вторых, выбирайте сорта без косточек — хотя виноград с косточками тоже полезен, "чистая" мякоть предпочтительнее.

Свежесть грозди можно определить по её внешнему виду. Веточка должна быть зеленой у основания, а не тёмной или сморщенной. Если ягоды легко падают при лёгком встряхивании, виноград уже перезрел. В то же время, если не упала ни одна ягода, скорее всего, он недозрел.

"Чтобы понять, насколько свежий виноград, нужно взять гроздь и слегка потрясти её. Если ягоды падают слишком легко — он перезрел, а если не упало ни одной — ещё слишком зеленый", — посоветовал Николай Кириленко.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



