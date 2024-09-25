Готовим восхитительные рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью

Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью легко и быстро приготовить. Они станут превосходной закуской к столу. Раскрываем рецепт угощения.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 600 г

Крабовые палочки — 150 г

Морковь — 140 г

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 50 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить морковь. Натереть её на крупной тёрке. Нарезать кабачки с помощью овощечистки тонкими полосками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить кабачки. Натереть сыр и крабовые палочки на крупной тёрке. В миске смешать сыр, крабовые палочки, морковь, майонез и соль. Выложить на края кабачковых полосок начинку. Свернуть в рулетики. Блюдо готово!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

