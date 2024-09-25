Готовим восхитительные рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
1:00
Рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью легко и быстро приготовить. Они станут превосходной закуской к столу. Раскрываем рецепт угощения.
Фото: freepik.com by stockking, PDM
Ингредиенты:
- Кабачок — 600 г
- Крабовые палочки — 150 г
- Морковь — 140 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Майонез — 50 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить морковь. Натереть её на крупной тёрке.
- Нарезать кабачки с помощью овощечистки тонкими полосками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить кабачки.
- Натереть сыр и крабовые палочки на крупной тёрке.
- В миске смешать сыр, крабовые палочки, морковь, майонез и соль.
- Выложить на края кабачковых полосок начинку. Свернуть в рулетики. Блюдо готово!
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру