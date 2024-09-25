Как сделать полезную лазанью с кабачком, сыром и фаршем: рецепт для быстрого и вкусного ужина

Лазанья с кабачком — это лёгкое и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Используя свежие сезонные овощи, можно приготовить низкокалорийную альтернативу традиционной лазанье, сохранив при этом насыщенный вкус и текстуру. Эта версия лазаньи порадует как любителей здорового питания, так и тех, кто ценит классические блюда с новым подходом.
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Приготовление:
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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