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Как сделать полезную лазанью с кабачком, сыром и фаршем: рецепт для быстрого и вкусного ужина

Как приготовить лазанью с кабачком в духовке за 30 минут
1:28
Еда

Лазанья с кабачком — это лёгкое и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Используя свежие сезонные овощи, можно приготовить низкокалорийную альтернативу традиционной лазанье, сохранив при этом насыщенный вкус и текстуру. Эта версия лазаньи порадует как любителей здорового питания, так и тех, кто ценит классические блюда с новым подходом.

Как приготовить лазанью с кабачком в духовке за 30 минут
Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 350 г кабачка;
  • 200 г говяжьего фарша;
  • 120 г лука;
  • 5 г растительного масла;
  • 120 г помидоров;
  • 140 г сыра;
  • 40 г черри для украшения;
  • 50 г кетчупа;
  • 100 мл воды;
  • Соль, специи.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок на тонкие слайсы.
  2. Мелко порежьте лук, обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш и обжаривайте ещё пару минут. Затем добавьте мелко нарезанные помидоры, кетчуп и воду.
  3. Посолите, добавьте специи (например, сухой чеснок и лимонный перец) и потушите.
  4. Выложите слой кабачков на дно формы для запекания, затем начинку, сыр, снова кабачки, начинку, сыр, кабачки, сыр и черри для украшения.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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