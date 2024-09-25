Как сделать полезную лазанью с кабачком, сыром и фаршем: рецепт для быстрого и вкусного ужина

Как приготовить лазанью с кабачком в духовке за 30 минут

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья с кабачком — это лёгкое и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Используя свежие сезонные овощи, можно приготовить низкокалорийную альтернативу традиционной лазанье, сохранив при этом насыщенный вкус и текстуру. Эта версия лазаньи порадует как любителей здорового питания, так и тех, кто ценит классические блюда с новым подходом.

Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

350 г кабачка;

200 г говяжьего фарша;

120 г лука;

5 г растительного масла;

120 г помидоров;

140 г сыра;

40 г черри для украшения;

50 г кетчупа;

100 мл воды;

Соль, специи.

Приготовление:

Нарежьте кабачок на тонкие слайсы. Мелко порежьте лук, обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш и обжаривайте ещё пару минут. Затем добавьте мелко нарезанные помидоры, кетчуп и воду. Посолите, добавьте специи (например, сухой чеснок и лимонный перец) и потушите. Выложите слой кабачков на дно формы для запекания, затем начинку, сыр, снова кабачки, начинку, сыр, кабачки, сыр и черри для украшения. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.



Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

