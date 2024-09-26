Нежный кабачковый торт: готовится намного проще, чем звучит его название

Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковый торт — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот торт готовится из кабачков, яиц, муки, зелени и других ингредиентов. Он получается нежным, сочным и ароматным.

Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Кабачковый торт — идеальное блюдо для тех, кто следит за своим питанием. Это универсальное блюдо можно приготовить разными способами, например, с помидорами.

Ингредиенты:

5 кабачков;

3 яйца;

5 помидоров;

4 ст. л. майонеза;

120 г растительного масла;

4 зубчика чеснока;

5 ст. л. муки;

зелень;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачки на средней тёрке и слейте сок. Мелко нарежьте зелень и смешайте с кабачками. Посолите, поперчите и добавьте сырые яйца. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности. Обжарьте полученную массу из кабачков на растительном масле до золотистой корочки в виде лепёшек. Соберите торт слоями, начиная с кабачковой лепёшки, смазанной майонезом. Выложите слой из помидоров, нарезанных тонкими кружочками. Повторите слои, пока ингредиенты не закончатся. Украсьте зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

