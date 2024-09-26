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Нежный кабачковый торт: готовится намного проще, чем звучит его название

Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
1:22
Еда

Кабачковый торт — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот торт готовится из кабачков, яиц, муки, зелени и других ингредиентов. Он получается нежным, сочным и ароматным.

Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Кабачковый торт — идеальное блюдо для тех, кто следит за своим питанием. Это универсальное блюдо можно приготовить разными способами, например, с помидорами.

Ингредиенты:

  • 5 кабачков;
  • 3 яйца;
  • 5 помидоров;
  • 4 ст. л. майонеза;
  • 120 г растительного масла;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 5 ст. л. муки;
  • зелень;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на средней тёрке и слейте сок.
  2. Мелко нарежьте зелень и смешайте с кабачками.
  3. Посолите, поперчите и добавьте сырые яйца.
  4. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородности.
  5. Обжарьте полученную массу из кабачков на растительном масле до золотистой корочки в виде лепёшек.
  6. Соберите торт слоями, начиная с кабачковой лепёшки, смазанной майонезом.
  7. Выложите слой из помидоров, нарезанных тонкими кружочками.
  8. Повторите слои, пока ингредиенты не закончатся.
  9. Украсьте зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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