Нежный кабачковый торт: готовится намного проще, чем звучит его название

Кабачковый торт — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот торт готовится из кабачков, яиц, муки, зелени и других ингредиентов. Он получается нежным, сочным и ароматным.
Кабачковый торт — идеальное блюдо для тех, кто следит за своим питанием. Это универсальное блюдо можно приготовить разными способами, например, с помидорами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.