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Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов

Бабагануш с грецким орехом: эта традиционная арабская закуска из баклажанов вам понравится
1:00
Еда

Бабагануш — это традиционное арабское блюдо, которое готовится из баклажанов, смешанных с различными специями и приправами. Это вкусное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или дружеской встречи.

Бабагануш с грецким орехом: эта традиционная арабская закуска из баклажанов вам понравится
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для бабагануша с грецким орехом:

  • один средний баклажан;
  • один зубчик чеснока;
  • 15 граммов толчёных грецких орехов;
  • 15 граммов тахини;
  • 15 миллилитров лимонного сока;
  • несколько листьев мяты.

Приготовление:

  1. Промойте и нарежьте баклажан на кусочки.
  2. Запекайте баклажан в духовке при температуре 180 градусов Цельсия до мягкости (примерно 30-40 минут).
  3. Измельчите запечённый баклажан, чеснок и грецкие орехи в кухонном комбайне или блендере.
  4. Добавьте тахини, лимонный сок и мяту, перемешайте до получения однородной массы.

Подавайте бабагануш с лепёшкой или хлебом.

Уточнения

Баба гануш или баба ганудж (араб. بابا غنوج‎) (в других транскрипциях: баба гануг, баба гануж) — популярное блюдо восточной кухни из региона Левант, закуска, состоящая главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами (например, с кунжутной пастой, оливковым маслом, лимонным соком). 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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