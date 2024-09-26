Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов

Бабагануш с грецким орехом: эта традиционная арабская закуска из баклажанов вам понравится

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Бабагануш — это традиционное арабское блюдо, которое готовится из баклажанов, смешанных с различными специями и приправами. Это вкусное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или дружеской встречи.

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Ингредиенты для бабагануша с грецким орехом:

один средний баклажан;

один зубчик чеснока;

15 граммов толчёных грецких орехов;

15 граммов тахини;

15 миллилитров лимонного сока;

несколько листьев мяты.

Приготовление:

Промойте и нарежьте баклажан на кусочки. Запекайте баклажан в духовке при температуре 180 градусов Цельсия до мягкости (примерно 30-40 минут). Измельчите запечённый баклажан, чеснок и грецкие орехи в кухонном комбайне или блендере. Добавьте тахини, лимонный сок и мяту, перемешайте до получения однородной массы.

Подавайте бабагануш с лепёшкой или хлебом.

Уточнения

Баба гануш или баба ганудж (араб. بابا غنوج‎) (в других транскрипциях: баба гануг, баба гануж) — популярное блюдо восточной кухни из региона Левант, закуска, состоящая главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами (например, с кунжутной пастой, оливковым маслом, лимонным соком).



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.

