Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов

Бабагануш — это традиционное арабское блюдо, которое готовится из баклажанов, смешанных с различными специями и приправами. Это вкусное и ароматное блюдо идеально подходит для семейного ужина или дружеской встречи.
Ингредиенты для бабагануша с грецким орехом:
Приготовление:
Подавайте бабагануш с лепёшкой или хлебом.
Баба гануш или баба ганудж (араб. بابا غنوج) (в других транскрипциях: баба гануг, баба гануж) — популярное блюдо восточной кухни из региона Левант, закуска, состоящая главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами (например, с кунжутной пастой, оливковым маслом, лимонным соком).
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.
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