Похрустим с удовольствием и пользой: румяные кабачковые палочки в панировочных сухарях

Хрустящие кабачковые палочки — идеальный перекус для всей семьи. Это лёгкое и полезное осеннее угощение понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте готовые кабачковые палочки горячими как гарнир к мясу или рыбе или как самостоятельное блюдо с любимым соусом.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Панировочные сухари — сухарная крошка из пшеничного хлеба, используемая для покрытия обжариваемых кулинарных изделий из мяса, рыбы и овощей. Панировочные сухари придают изделиям привлекательный внешний вид, образуют хрустящую корочку, уменьшают потерю влаги и вероятность прилипания продуктов к жарочной поверхности.
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