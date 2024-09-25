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Похрустим с удовольствием и пользой: румяные кабачковые палочки в панировочных сухарях

Хрустящие кабачковые палочки: полезный перекус и для детей, и для их родителей
1:12
Еда

Хрустящие кабачковые палочки — идеальный перекус для всей семьи. Это лёгкое и полезное осеннее угощение понравится и детям, и взрослым.

Хрустящие кабачковые палочки: полезный перекус и для детей, и для их родителей
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 2 кабачка,
  • 3 столовые ложки панировочных сухарей,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 зубчика чеснока,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их брусочками толщиной около 1 см и произвольной длины.
  2. В небольшой миске смешайте оливковое масло с пропущенным через пресс чесноком и солью. Добавьте пряные травы или копчёную паприку для аромата.
  3. Поместите нарезанные кабачки в миску с маринадом и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 10-15 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 °C. Обваляйте замаринованные кабачки в панировочных сухарях.
  5. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте до золотистой корочки примерно 30-40 минут.

Подавайте готовые кабачковые палочки горячими как гарнир к мясу или рыбе или как самостоятельное блюдо с любимым соусом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Панировочные сухари — сухарная крошка из пшеничного хлеба, используемая для покрытия обжариваемых кулинарных изделий из мяса, рыбы и овощей. Панировочные сухари придают изделиям привлекательный внешний вид, образуют хрустящую корочку, уменьшают потерю влаги и вероятность прилипания продуктов к жарочной поверхности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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