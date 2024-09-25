Похрустим с удовольствием и пользой: румяные кабачковые палочки в панировочных сухарях

Хрустящие кабачковые палочки: полезный перекус и для детей, и для их родителей

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие кабачковые палочки — идеальный перекус для всей семьи. Это лёгкое и полезное осеннее угощение понравится и детям, и взрослым.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

2 кабачка,

3 столовые ложки панировочных сухарей,

3 столовые ложки оливкового масла,

2 зубчика чеснока,

соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их брусочками толщиной около 1 см и произвольной длины. В небольшой миске смешайте оливковое масло с пропущенным через пресс чесноком и солью. Добавьте пряные травы или копчёную паприку для аромата. Поместите нарезанные кабачки в миску с маринадом и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 10-15 минут. Разогрейте духовку до 200 °C. Обваляйте замаринованные кабачки в панировочных сухарях. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте до золотистой корочки примерно 30-40 минут.

Подавайте готовые кабачковые палочки горячими как гарнир к мясу или рыбе или как самостоятельное блюдо с любимым соусом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Панировочные сухари — сухарная крошка из пшеничного хлеба, используемая для покрытия обжариваемых кулинарных изделий из мяса, рыбы и овощей. Панировочные сухари придают изделиям привлекательный внешний вид, образуют хрустящую корочку, уменьшают потерю влаги и вероятность прилипания продуктов к жарочной поверхности.

