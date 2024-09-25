Пельмени разлетятся вмиг: как приготовить вкусный фарш

Как сделать самый вкусный фарш для пельменей

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы пельмени получились отменными, нужно правильно приготовить фарш. Для этого важно знать несколько секретов.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Секреты приготовления

Чтобы фарш для пельменей получился вкусным, нужно взять охлажденный кусок мяса и сразу из него приготовить фарш. Лучше всего взять для этого говядину и свинину. Что касается репчатого лука, то он должен составлять примерно 30 процентов от общей массы.

Обязательно для вкуса следует добавить мелко порезанную петрушку, специи, а именно соль, черный молотый перец, хмели-сунели.

Еще есть некоторые нюансы, касающиеся варки пельменей. Чтобы они не получились слипшимися и невкусными, пельмени должны занимать не больше трети от объема кастрюли. Также важно добавить ложку растительного масла. После того как пельмени закипят, следует уменьшить огонь, чтобы они слишком не разварились.

Солить нужно воду в то время, когда она закипит, после этого высыпают пельмени. Большие изделия варятся примерно 12 минут, а маленькие готовятся не больше 5 минут.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

