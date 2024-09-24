Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ: российские банки предлагают высокие ставки по депозитам
Diabetes Care: как токсичные металлы связаны с диабетом
У россиян значительно возрос интерес к парусному туризму
JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"

Почему ни в коем случае нельзя ломать спагетти

Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
1:53
Еда

Многие хозяйки считают, что ломать спагетти перед варкой — это удобно и практично. Однако большинство профессиональных поваров и гастрономических экспертов категорически не рекомендуют этого делать. Давайте разберёмся, в чём же кроется проблема.

Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Фото: flickr. com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Во-первых, ломая спагетти, вы нарушаете их структуру и форму. Длинные, цельные макаронные изделия куда лучше удерживают соус и позволяют добиться более равномерного его распределения. Когда же спагетти сломаны, они становятся короче и теряют часть своих геометрических свойств, что негативно сказывается на впитывании и распределении соуса.

Кроме того, длинные, неломаные спагетти выглядят более аппетитно и эстетично в готовом блюде. Ведь макароны — это не просто начинка, но и важная составляющая презентации итогового блюда. Ломаные спагетти смотрятся более хаотично и неряшливо.

Еще одна причина, по которой не рекомендуется ломать спагетти до варки — это более быстрое их разваривание. Длинные макаронные изделия поддаются термической обработке более равномерно, в то время как более короткие фрагменты имеют склонность разваливаться и терять форму.

Конечно, некоторым хозяйкам ломание спагетти кажется более удобным, ведь это позволяет сэкономить место при хранении макарон и уменьшить объем кастрюли для варки. Но поверьте, небольшая, на первый взгляд, жертва структуры и формы спагетти в итоге негативно скажется на вкусе и внешнем виде готового блюда.

Так что если вы хотите насладиться настоящим, аутентичным вкусом итальянской пасты, то лучше оставьте спагетти в их первозданном виде и сварите их целыми. Вы увидите, как преобразится ваше блюдо!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ: российские банки предлагают высокие ставки по депозитам
Diabetes Care: как токсичные металлы связаны с диабетом
У россиян значительно возрос интерес к парусному туризму
JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%
Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.