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Как приготовить восхитительный тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком

Тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком: получится очень вкусно
1:30
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного тыквенного пирога с корицей и сгущённым молоком. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Рассказываем, как приготовить угощение.

Тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком: получится очень вкусно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 40 г
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Сливочное масло — 150 г

Ингредиенты для начинки:

  • Тыква — 300 г
  • Сгущённое молоко — 330 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Молотая корица — 0,5 ч.л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Нарезать сливочное масло средними кусочками. В миске смешать их с мукой, яйцом и двумя видами сахара. Отправить тесто для пирога в холодильник на 30 минут.
  2. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками. Взбить с помощью блендера.
  3. В миске смешать тыквенное пюре, сгущённое молоко, 2 яйца, корицу, соль и ванильный сахар.
  4. Выложить в форму для выпечки тесто. Разровнять и сформировать бортики. Выложить на тесто начинку.
  5. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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