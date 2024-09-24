Как приготовить восхитительный тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком

Тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком: получится очень вкусно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного тыквенного пирога с корицей и сгущённым молоком. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Рассказываем, как приготовить угощение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты для теста:

Мука — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 40 г

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Сливочное масло — 150 г

Ингредиенты для начинки:

Тыква — 300 г

Сгущённое молоко — 330 г

Яйцо — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Молотая корица — 0,5 ч.л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Нарезать сливочное масло средними кусочками. В миске смешать их с мукой, яйцом и двумя видами сахара. Отправить тесто для пирога в холодильник на 30 минут. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками. Взбить с помощью блендера. В миске смешать тыквенное пюре, сгущённое молоко, 2 яйца, корицу, соль и ванильный сахар. Выложить в форму для выпечки тесто. Разровнять и сформировать бортики. Выложить на тесто начинку. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приятного аппетита!