Как приготовить восхитительный тыквенный пирог с корицей и сгущённым молоком

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного тыквенного пирога с корицей и сгущённым молоком. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Рассказываем, как приготовить угощение.
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Ингредиенты для теста:
Мука — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 40 г
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Сливочное масло — 150 г
Ингредиенты для начинки:
Тыква — 300 г
Сгущённое молоко — 330 г
Яйцо — 2 шт.
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Молотая корица — 0,5 ч.л.
Соль — 1 щепотка
Приготовление:
Нарезать сливочное масло средними кусочками. В миске смешать их с мукой, яйцом и двумя видами сахара. Отправить тесто для пирога в холодильник на 30 минут.
Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать её средними кусочками. Взбить с помощью блендера.
В миске смешать тыквенное пюре, сгущённое молоко, 2 яйца, корицу, соль и ванильный сахар.
Выложить в форму для выпечки тесто. Разровнять и сформировать бортики. Выложить на тесто начинку.
Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приятного аппетита!