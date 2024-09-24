Роза Хутор выпустил гастрономический гид Кухня на высоте

4:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Книга издана совместно с Евразийским содружеством специалистов туриндустрии (ЕСОТ) и посвящена кулинарным традициям горного Черноморья.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По данным экспертов туриндустрии гастрономический туризм в России растет на 15-17 процентов в год. Большинство регионов страны стараются сегодня приобрести уникальность в том числе и через местные продукты, локальную кухню. Горный кластер Сочи также следует этому тренду привлекая миллионы туристов благодаря развитым гастрономическим традициям, которые представляют оригинальный сплав нескольких национальных кухонь.

"Роза Хутор" ежегодно проводит масштабный гастрономический фестиваль, направленный на популяризацию региональных специалитетов и кулинарии. В этом летнем сезоне он был посвящен "Кухням Юга" и его посетили более 35 тысяч человек. На курорте работают более 50 ресторанов различной направленности, а под его собственным управлением находится 10 заведений.

В 2023 году для популяризации кухни горного Черноморья курорт выбрал специального гастрономического амбассадора — известного шеф-повара, телеведущего Марка Стаценко. В сотрудничестве с бренд-шефом "Роза Хутор" Валентином Шином они формируют уникальный стиль, продвигая локальные продукты. Как отмечает Марк Стаценко: "Издание книги "Кухня на высоте" является еще одним шагом в последовательном развитии гастрономического направления деятельности курорта. Это фактически небольшой гид по традиционной кухне региона и заведениям "Роза Хутор", в котором раскрывается наше видение, наше прочтение гастрономии. Через неожиданные воплощения знакомых продуктов, мы демонстрируем инновации и даем попробовать новую кавказскую кухню. Важно, что в этой книге мы представляем нашу команду, шеф-поваров, публикуем их авторские рецепты. Думаю, это познавательное и полезное чтение".

Автором книги "Кухня на высоте" стала гастрономический журналист, редактор сочинского городского медиа SCAPP (Сочи), ресторанный обозреватель года по версии Национальной премии Where To Eat South 2019, автор гидов по ресторанам Сочи и Красной Поляны Ольга Шутова.

"На мой взгляд, черноморская кухня — это музыка, которой хочется делиться, преподносить её избирательно, искренне, выразительно. Пусть южная кухня, пропитанная солнцем, ветрами и морем, станет прибежищем эстетов, выбором гурманов. К счастью, мы уверенно к этому идём", — считает Ольга Шутова.

При смене времен года в меню ресторанов "Роза Хутор" вводятся разнообразные сезонные продукты. Некоторые шеф-повара курорта для своих блюд собирают ингредиенты прямо на горных склонах. Через локальных специи, травы, ягоды и фрукты они рассказывают гостям гастрономическую историю здешних мест. В книге "Кухня на высоте" представлены рецепты шеф-поваров популярных ресторанов курорта "Роза Хутор", которые при этом можно легко приготовить в домашних условиях.

Как отмечает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Виктор Коваленко:

"Курорт выбрал верную стратегию позиционирования через свою гастрономическую составляющую. Подобное погружение помогает его гостям лучше понять культуру места и стимулирует интерес. Согласно последним опросам около 70% путешественников привозят домой местную еду в качестве сувениров. Посещение ресторанов, гастрономические открытия оказывают существенное влияние на общее впечатление от отдыха. Очевидно, что гастротуризм в нашей стране имеет серьезные перспективы развития. В этом смысле горный кластер Сочи может многое предложить".

Книга "Кухня на высоте" вышла тиражом 500 экземпляров и будет распространяться на курорте "Роза Хутор".