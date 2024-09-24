Почему огурцы мутнеют и банки взрываются: главные ошибки

Причины взрыва банок с огурцами и как их избежать

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки хоть раз сталкивались с проблемой: банки с маринованными огурцами взрываются или мутнеет рассол. Это неприятная ситуация, но она вполне решаема, если знать причины и избегать их.

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Есть несколько факторов, которые могут привести к таким последствиям. Исключив их, можно без труда сохранить огурцы в идеальном состоянии на всю зиму.

Неправильная подготовка банок и крышек

Стерилизация – ключевой момент в процессе заготовки огурцов. Если на банках или крышках останутся микробы, они быстро размножатся, вызовут брожение, из-за чего образуется газ. В итоге крышка надуется и банка взорвётся.

Ошибки в рецепте

При обычном приготовлении пищи можно отмерять ингредиенты на глаз. Однако консервирование требует точности, особенно в соотношении соли и сахара. Малейшее отклонение – и заготовка может быть испорчена.

Нарушение технологии приготовления

Эта ошибка часто делится на несколько причин. Плохо вымытые огурцы, использование неподходящих для маринования сортов или повреждённых плодов – всё это может стать источником проблем.

Попадание воздуха

Хотя это случается реже, всё же встречается. Некоторые хозяйки не оставляют в банке места для воздуха, заполняя её рассолом под завязку. Это помогает избежать вздувания крышки.

Неправильное хранение

После закатывания банки не стоит сразу уносить в подвал. Первые сутки заготовки должны находиться в помещении с постоянной температурой, чтобы они "устоялись".

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



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