Эксперт объяснил подорожание цен на мёд

В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Натуральный мёд в России подорожал на 30-50 процентов. О том, из-за чего это произошло, и насколько реально может вырасти цена на этот сладкий продукт в преддверии зимы, рассказал NewsInfo.Ru председатель Общероссийской общественной организации "Союз пчеловодов России" Валерий Капунин.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

По его словам, на подорожании мёда сказались несколько факторов.

"В этом году из зимовки не вышла половина пчелосемей — погибла. А это примерно 1,5 миллиона пчелосемей, которые находятся в домиках, называемых ульями", — рассказал Капунин.

Кроме того, пчеловодческий сезон в этом году во многих регионах очень неустойчивый. Где-то была засуха, где-то, наоборот, в период главного медосбора были проливные дожди, поэтому меду собрали чуть-чуть поменьше.

"Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается. Одна из причин массовой гибели пчел — чрезмерное и зачастую варварское применение пестицидов", — считает эксперт.

Это основные причины, из-за которых повысилась стоимость мёда.

"Некоторые сорта, которые собрали мало в силу их дефицита и востребованности, подорожали процентов на 50. А некоторые даже вдвое", — сказал Капунин.

Он добавил, что в России дефицита этого сладкого продукта не будет.

"С учетом того, что к нам присоединились довольно медодобывающие регионы — Запорожская область, Херсонская область, ДНР и ЛНР, дефицита не будет. Не смотря на ведущиеся там боевые действия, их пчеловоды собирают и поставляют мёд", — рассказал пчеловод.

Он заявил, что в РФ есть проблема — фальсификат. Официально его в нашей стране около 50 процентов, а фактически — больше 70-ти.

Уточнения

Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур..



Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

