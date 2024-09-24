Эксперт объяснил подорожание цен на мёд

Натуральный мёд в России подорожал на 30-50 процентов. О том, из-за чего это произошло, и насколько реально может вырасти цена на этот сладкий продукт в преддверии зимы, рассказал NewsInfo.Ru председатель Общероссийской общественной организации "Союз пчеловодов России" Валерий Капунин.
По его словам, на подорожании мёда сказались несколько факторов.
"В этом году из зимовки не вышла половина пчелосемей — погибла. А это примерно 1,5 миллиона пчелосемей, которые находятся в домиках, называемых ульями", — рассказал Капунин.
Кроме того, пчеловодческий сезон в этом году во многих регионах очень неустойчивый. Где-то была засуха, где-то, наоборот, в период главного медосбора были проливные дожди, поэтому меду собрали чуть-чуть поменьше.
"Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается. Одна из причин массовой гибели пчел — чрезмерное и зачастую варварское применение пестицидов", — считает эксперт.
Это основные причины, из-за которых повысилась стоимость мёда.
"Некоторые сорта, которые собрали мало в силу их дефицита и востребованности, подорожали процентов на 50. А некоторые даже вдвое", — сказал Капунин.
Он добавил, что в России дефицита этого сладкого продукта не будет.
"С учетом того, что к нам присоединились довольно медодобывающие регионы — Запорожская область, Херсонская область, ДНР и ЛНР, дефицита не будет. Не смотря на ведущиеся там боевые действия, их пчеловоды собирают и поставляют мёд", — рассказал пчеловод.
Он заявил, что в РФ есть проблема — фальсификат. Официально его в нашей стране около 50 процентов, а фактически — больше 70-ти.
Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур..
Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.
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