Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Стриженова показала необычного питомца: обмен нежностями
Фармацевты не вправе помогать покупателям в их самолечении, заявил врач
Можно ли заменить только один тормозной диск
Неочевидные ошибки макияжа: цвета, которые старят
Певица Орбакайте хочет продать две московские квартиры за 400 млн рублей
Певица Юлия Волкова показала взрослую дочь Викторию в день её рождения
Глобальный туризм практически достиг допандемийных показателей
Простые способы организовать порядок и чистоту в ванной комнате
Nature: как учёные прогнозируют внезапные наводнения

Эксперт объяснил подорожание цен на мёд

В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов
2:04
Еда

Натуральный мёд в России подорожал на 30-50 процентов. О том, из-за чего это произошло, и насколько реально может вырасти цена на этот сладкий продукт в преддверии зимы, рассказал NewsInfo.Ru председатель Общероссийской общественной организации "Союз пчеловодов России" Валерий Капунин.

В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

По его словам, на подорожании мёда сказались несколько факторов.

"В этом году из зимовки не вышла половина пчелосемей — погибла. А это примерно 1,5 миллиона пчелосемей, которые находятся в домиках, называемых ульями", — рассказал Капунин.

Кроме того, пчеловодческий сезон в этом году во многих регионах очень неустойчивый. Где-то была засуха, где-то, наоборот, в период главного медосбора были проливные дожди, поэтому меду собрали чуть-чуть поменьше. 

"Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается. Одна из причин массовой гибели пчел — чрезмерное и зачастую варварское применение пестицидов", — считает эксперт.

Это основные причины, из-за которых повысилась стоимость мёда.

"Некоторые сорта, которые собрали мало в силу их дефицита и востребованности, подорожали процентов на 50. А некоторые даже вдвое", — сказал Капунин.

Он добавил, что в России дефицита этого сладкого продукта не будет.

"С учетом того, что к нам присоединились довольно медодобывающие регионы — Запорожская область, Херсонская область, ДНР и ЛНР, дефицита не будет. Не смотря на ведущиеся там боевые действия, их пчеловоды собирают и поставляют мёд", — рассказал пчеловод.

Он заявил, что в РФ есть проблема — фальсификат. Официально его в нашей стране около 50 процентов, а фактически — больше 70-ти.

Уточнения

Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур..

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Nature: как учёные прогнозируют внезапные наводнения
Александр Ревва поздравил старшую дочь с днём рождения: моя Алиса
Неманья Майдов: Дзюдо — единственный вид спорта, где запрещено креститься
Что произойдет, если повторно завести уже работающий двигатель
Вратарь "Барсы" Тер Стеген выбыл на очень долгое время
Наташа Королёва показала беззубую жену сына Архипа: Мальдивы
В США оценили новый иранский дрон-камкадзе с повышенной дальностью полёта
В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов
Инфекционист назвал признаком классического гриппа острое начало
Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.