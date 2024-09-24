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Гречневая крупа со свёклой и чесноком — пошаговый рецепт

Готовим на ужин гречневую крупу со свёклой и чесноком
0:58
Еда

Если следовать этому рецепту, то гречневая крупа станет значительно вкуснее, а её внешний вид ярче. 

Готовим на ужин гречневую крупу со свёклой и чесноком
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа — 300 г
  • Свёкла — 1 шт.
  • Репчатый лук — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лимон — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить свёклу от кожуры. Налить в кастрюлю воды. Отварить свёклу. Натереть её на мелкой тёрке.
  2. Нарезать лук маленькими кубиками.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук.
  4. В кастрюлю налить воды. Приготовить гречневую крупу. 
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. Выжать немного сока из лимона.
  7. В ёмкости соединить гречневую крупу, свёклу, чеснок, лимонный сок и лук. Посолить и перемешать. Блюдо готово!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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