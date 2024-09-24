Гречневая крупа со свёклой и чесноком — пошаговый рецепт
Готовим на ужин гречневую крупу со свёклой и чесноком
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Если следовать этому рецепту, то гречневая крупа станет значительно вкуснее, а её внешний вид ярче.
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- Гречневая крупа — 300 г
- Свёкла — 1 шт.
- Репчатый лук — 100 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Лимон — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить свёклу от кожуры. Налить в кастрюлю воды. Отварить свёклу. Натереть её на мелкой тёрке.
- Нарезать лук маленькими кубиками.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук.
- В кастрюлю налить воды. Приготовить гречневую крупу.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Выжать немного сока из лимона.
- В ёмкости соединить гречневую крупу, свёклу, чеснок, лимонный сок и лук. Посолить и перемешать. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру