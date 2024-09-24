Гречневая крупа со свёклой и чесноком — пошаговый рецепт

Готовим на ужин гречневую крупу со свёклой и чесноком

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если следовать этому рецепту, то гречневая крупа станет значительно вкуснее, а её внешний вид ярче.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 300 г

Свёкла — 1 шт.

Репчатый лук — 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Лимон — 1 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить свёклу от кожуры. Налить в кастрюлю воды. Отварить свёклу. Натереть её на мелкой тёрке. Нарезать лук маленькими кубиками. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук. В кастрюлю налить воды. Приготовить гречневую крупу. Пропустить чеснок через пресс. Выжать немного сока из лимона. В ёмкости соединить гречневую крупу, свёклу, чеснок, лимонный сок и лук. Посолить и перемешать. Блюдо готово!