Лёгкая кабачковая пицца: никакой возни с тестом, а ещё её с удовольствием едят дети

Кабачковая пицца — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным решением для семейного ужина или праздничного стола. Это блюдо сочетает в себе нежность кабачков, аромат зелени и насыщенный вкус колбасы или курицы. Попробуйте приготовить кабачковую пиццу по нашему рецепту и удивите своих близких!
Кабачковая пицца — это также отличный способ замаскировать в аппетитном блюде кабачки для детей. Для её приготовления вам понадобятся:
Приготовление:
Также можно приготовить эту пиццу на сковороде за 10 минут — получится ничуть не хуже!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.