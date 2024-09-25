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Лёгкая кабачковая пицца: никакой возни с тестом, а ещё её с удовольствием едят дети

Кабачковая пицца: отличная идея, чтобы накормить кабачком детей, которые его не любят
1:38
Еда

Кабачковая пицца — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным решением для семейного ужина или праздничного стола. Это блюдо сочетает в себе нежность кабачков, аромат зелени и насыщенный вкус колбасы или курицы. Попробуйте приготовить кабачковую пиццу по нашему рецепту и удивите своих близких!

Кабачковая пицца: отличная идея, чтобы накормить кабачком детей, которые его не любят
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Кабачковая пицца — это также отличный способ замаскировать в аппетитном блюде кабачки для детей. Для её приготовления вам понадобятся:

  • 2 средних кабачка;
  • 1 яйцо;
  • 5 столовых ложек муки;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • соль и молотый перец по вкусу;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • 1 куриная грудка или колбаса;
  • 1 помидор;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • укроп, петрушка, зелёный лук.

Приготовление:

  1. Помойте кабачки и натрите их на крупной тёрке. Отожмите мякоть, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Смешайте кабачковую массу с яйцом, мелко нарезанной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.
  3. Смажьте противень сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
  4. Выложите на противень кабачковое тесто толщиной около 1 см, затем положите нарезанную варёную куриную грудку или колбасу и ломтики помидора.
  5. Посыпьте всё тёртым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Также можно приготовить эту пиццу на сковороде за 10 минут — получится ничуть не хуже!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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