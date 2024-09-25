Лёгкая кабачковая пицца: никакой возни с тестом, а ещё её с удовольствием едят дети

Кабачковая пицца: отличная идея, чтобы накормить кабачком детей, которые его не любят

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая пицца — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным решением для семейного ужина или праздничного стола. Это блюдо сочетает в себе нежность кабачков, аромат зелени и насыщенный вкус колбасы или курицы. Попробуйте приготовить кабачковую пиццу по нашему рецепту и удивите своих близких!

Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Кабачковая пицца — это также отличный способ замаскировать в аппетитном блюде кабачки для детей. Для её приготовления вам понадобятся:

2 средних кабачка;

1 яйцо;

5 столовых ложек муки;

0,5 чайной ложки соли;

соль и молотый перец по вкусу;

50 г сливочного масла;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 куриная грудка или колбаса;

1 помидор;

100 г твёрдого сыра;

укроп, петрушка, зелёный лук.

Приготовление:

Помойте кабачки и натрите их на крупной тёрке. Отожмите мякоть, чтобы убрать лишнюю влагу. Смешайте кабачковую массу с яйцом, мелко нарезанной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите. Смажьте противень сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите на противень кабачковое тесто толщиной около 1 см, затем положите нарезанную варёную куриную грудку или колбасу и ломтики помидора. Посыпьте всё тёртым сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Также можно приготовить эту пиццу на сковороде за 10 минут — получится ничуть не хуже!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

