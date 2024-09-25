Готовим лучший картофель по-деревенски: он точно будет хрустящим снаружи и мягким внутри

Картофель по-деревенски — один из самых популярных гарниров. Однако даже опытные повара сталкиваются с трудностями при его приготовлении: снаружи картофельные ломтики должны быть хрустящими, а внутри — мягкими.
Чтобы добиться идеального результата, хозяйки используют разные методы, например, замораживают картофель или отваривают его до состояния аль денте. На самом деле всё гораздо проще. Вот самый удачный рецепт.
Вам понадобятся картофель, растительное масло и специи: гранулированный чеснок, майоран, паприка, куркума и крупная соль.
Очистите, промойте и замочите картофель в воде. Затем нарежьте его дольками, залейте кипятком и варите около четырёх минут. Слейте воду и дайте долькам остыть.
Смешайте в отдельной ёмкости растительное масло и специи. Добавьте смесь к картофелю и тщательно перемешайте.
Выпекайте блюдо при температуре 200 градусов в течение 40 минут. Не забудьте использовать пергаментную бумагу для запекания.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.
Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.
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