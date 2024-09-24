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Вкусные хрустящие драники из тыквы: подайте их со сметаной и свежей зеленью

Рецепт драников из тыквы
1:22
Еда

Драники традиционно делают из картофеля. Мы же предлагаем отойти от традиций и приготовить блюдо из тыквы. Такие драники не только вкусны, но и более диетические. А ещё в них много витаминов и других полезных веществ.

Рецепт драников из тыквы
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Очищенная тыква — 250 г.
  • Репчатый лук — 1/2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука - 1/2 ст. л. с горкой.
  • Растительное масло — 30 мл.
  • Соль, перец — по вкусу.
  • Сметана и свежая зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Тыкву натереть на средней тёрке, переложить в глубокую миску.
  2. Добавить яйцо, мелко нарезанный лук и муку.
  3. Хорошо вымешать тесто для драников. Посолить и поперчить.
  4. На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Столовой ложкой выкладывать драники. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки. При необходимости можно добавить в сковороду масла.
  5. Готовые драники подавать со сметаной и зеленью. По желанию можно посыпать кунжутом и тыквенными семечками.

Лайфхак: если использовать вместо обычной муки рисовую, драники получатся более сладкими и хрустящими.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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