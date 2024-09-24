Вкусные хрустящие драники из тыквы: подайте их со сметаной и свежей зеленью

Драники традиционно делают из картофеля. Мы же предлагаем отойти от традиций и приготовить блюдо из тыквы. Такие драники не только вкусны, но и более диетические. А ещё в них много витаминов и других полезных веществ.
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Ингредиенты:
Очищенная тыква — 250 г.
Репчатый лук — 1/2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука - 1/2 ст. л. с горкой.
Растительное масло — 30 мл.
Соль, перец — по вкусу.
Сметана и свежая зелень для подачи.
Приготовление:
Тыкву натереть на средней тёрке, переложить в глубокую миску.
Добавить яйцо, мелко нарезанный лук и муку.
Хорошо вымешать тесто для драников. Посолить и поперчить.
На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Столовой ложкой выкладывать драники. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки. При необходимости можно добавить в сковороду масла.
Готовые драники подавать со сметаной и зеленью. По желанию можно посыпать кунжутом и тыквенными семечками.
Лайфхак: если использовать вместо обычной муки рисовую, драники получатся более сладкими и хрустящими.