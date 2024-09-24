Вкусные хрустящие драники из тыквы: подайте их со сметаной и свежей зеленью

Рецепт драников из тыквы

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники традиционно делают из картофеля. Мы же предлагаем отойти от традиций и приготовить блюдо из тыквы. Такие драники не только вкусны, но и более диетические. А ещё в них много витаминов и других полезных веществ.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Очищенная тыква — 250 г.

Репчатый лук — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука - 1/2 ст. л. с горкой.

Растительное масло — 30 мл.

Соль, перец — по вкусу.

Сметана и свежая зелень для подачи.

Приготовление:

Тыкву натереть на средней тёрке, переложить в глубокую миску. Добавить яйцо, мелко нарезанный лук и муку. Хорошо вымешать тесто для драников. Посолить и поперчить. На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Столовой ложкой выкладывать драники. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки. При необходимости можно добавить в сковороду масла. Готовые драники подавать со сметаной и зеленью. По желанию можно посыпать кунжутом и тыквенными семечками.

Лайфхак: если использовать вместо обычной муки рисовую, драники получатся более сладкими и хрустящими.