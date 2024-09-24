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При помощи чего можно за минуту проверить творог на натуральность: назван секретный ингредиент

Чем нужно капнуть на купленный творог, чтобы проверить его на качество
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Еда

Творог можно употреблять на завтрак, полдник и даже ужин. Однако для здорового питания следует выбирать натуральный продукт без добавок.

Чем нужно капнуть на купленный творог, чтобы проверить его на качество
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Блогер Константин Нечетов предлагает простой способ проверить качество творога в домашних условиях. Вам потребуется лишь небольшое количество творога и капля йода. Для проверки качества продукта просто положите немного творога на тарелку и капните на него йодом.

Дальше оценивайте результат: если творог не изменил цвет в течение минуты, значит, он натуральный. Если же йод окрасил творог в синий цвет, это указывает на высокое содержание крахмала и заменителей молочного жира. Такой творог не рекомендуется использовать для приготовления блюд.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. 

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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