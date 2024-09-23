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Что можно приготовить с помощью икры?

От классики до изысков: 5 оригинальных рецептов с использованием икры
2:26
Еда

Икра — один из самых изысканных и дорогих деликатесных продуктов. Будь то черная икра осетровых или более доступная красная икра лососевых, этот продукт всегда ассоциируется с праздником и особым случаем. Однако далеко не все знают, что сферу применения икры в кулинарии можно значительно расширить. Давайте рассмотрим несколько оригинальных блюд, которые можно приготовить с использованием этого ценного продукта.

От классики до изысков: 5 оригинальных рецептов с использованием икры
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0

Икорный тартар

Тартар — это блюдо из сырого мяса или рыбы, смешанных с различными ингредиентами. Икорный тартар — прекрасное сочетание нежной рыбной или мясной основы и бурлящего вкуса икры. Для приготовления нарежьте небольшими кубиками охлажденное филе лосося, говядины или других белых сортов мяса. Добавьте к нему измельченный шалот, каперсы, зелень, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите тартар на тосты или крекеры и сверху украсьте икрой.

Лодочки из блинчиков с икрой

Этот закусочный вариант отлично подойдет для праздничного стола. Приготовьте тонкие блинчики и, остудив их, выложите на каждый небольшую горку икры. Сформируйте из блинчиков лодочки, скрепив края зубочистками. Подавайте такие "лодочки" в качестве закуски.

Икорный крем-суп

Изысканный крем-суп с добавлением икры станет прекрасным первым блюдом для торжественного ужина. Для его приготовления смешайте в блендере отварной картофель или белые грибы с бульоном, сливками и икрой. При подаче украсьте тарелки дополнительной порцией икры.

Омлет с икрой

Классический завтрак, дополненный благородной икрой, станет настоящим деликатесным угощением. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем, а затем выложите полученную массу на сковороду и обжарьте до образования нежного омлета. Перед подачей на стол украсьте омлет икрой.

Паста с икрой

Не менее изысканным блюдом станет паста с добавлением икры. Отварите спагетти или другой вид пасты, затем обжарьте их на растительном масле с мелко нарезанным луком и чесноком. В конце добавьте икру, перемешайте и подавайте, присыпав свежей зеленью.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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