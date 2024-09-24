Попробуйте что-то новое: популярные азиатские закуски

Самые популярные азиатские закуски

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Поки

Поки — популярная японская закуска, состоящая из тонких бисквитных палочек, покрытых различными ароматизаторами. Она представлена в широком диапазоне вкусов, включая шоколад, клубнику, матча и многое другое. Поки любят за его хрустящую текстуру.

Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan, CC BY-SA 3.0

Чипсы из креветок

Чипсы из креветок, также известные как креветочные крекеры, являются широко распространенной закуской во многих азиатских странах. Эти хрустящие чипсы готовятся из сушеных и молотых креветок, смешанных с мукой и приправами.

При обжаривании во фритюре они становятся легкими и воздушными с ярко выраженным креветочным вкусом.

Горох васаби

Горох васаби — пикантная закуска, возникшая в Японии. Их делают, покрывая зеленый горошек смесью васаби и других приправ. В результате получается хрустящая и огненная закуска, которая предлагает уникальное сочетание остроты и сладости.

Уточнения

Васа́би (яп. 山葵 или ワサビ, от яп. 和佐比, [wásàbì]), или Эвтре́ма япо́нская (лат. Eutrēma japōnicum), — вид многолетних травянистых растений рода Эвтрема (Eutrema) семейства Капустные (Brassicaceae).



Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

