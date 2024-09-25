Зразы с начинкой из сыра и яиц: блюдо, которое не приедается

Как приготовить зразы с сырной начинкой

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самые любимые блюда со временем могут приесться и потерять свою привлекательность. Однако это не значит, что их нельзя обновить и сделать снова интересными. В данном рецепте речь пойдет о том, как приготовить вкусные зразы с начинкой из сыра и яиц.

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Как приготовить начинку?

Для начинки вам понадобятся твердый сыр и вареные яйца. Оба ингредиента следует натереть на крупной терке. Затем добавьте в полученную массу мелко нарезанную зелень и немного мягкого сливочного масла. Приправьте начинку солью и черным перцем по вкусу, тщательно перемешайте.

Как приготовить фарш?

Фарш для зраз лучше делать из смеси нескольких видов мяса. Можно использовать свинину и говядину или свинину и курицу. Также в фарш добавляют размоченный в воде и отжатый кусочек батона, а также измельченные лук и чеснок. Приправьте фарш перцем, специями и солью, после чего тщательно перемешайте до однородности.

Готовим зразы

Перед формовкой зраз смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал. Возьмите столовую ложку фарша, сделайте из него лепешку, положите в центр чайную ложку начинки и накройте сверху еще одним слоем фарша. Сформированные зразы можно жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки или запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 35-40 минут.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

