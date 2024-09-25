Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов

Зразы с начинкой из сыра и яиц: блюдо, которое не приедается

Как приготовить зразы с сырной начинкой
1:36
Еда

Даже самые любимые блюда со временем могут приесться и потерять свою привлекательность. Однако это не значит, что их нельзя обновить и сделать снова интересными. В данном рецепте речь пойдет о том, как приготовить вкусные зразы с начинкой из сыра и яиц.

Как приготовить зразы с сырной начинкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как приготовить начинку?

Для начинки вам понадобятся твердый сыр и вареные яйца. Оба ингредиента следует натереть на крупной терке. Затем добавьте в полученную массу мелко нарезанную зелень и немного мягкого сливочного масла. Приправьте начинку солью и черным перцем по вкусу, тщательно перемешайте.

Как приготовить фарш?

Фарш для зраз лучше делать из смеси нескольких видов мяса. Можно использовать свинину и говядину или свинину и курицу. Также в фарш добавляют размоченный в воде и отжатый кусочек батона, а также измельченные лук и чеснок. Приправьте фарш перцем, специями и солью, после чего тщательно перемешайте до однородности.

Готовим зразы

Перед формовкой зраз смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал. Возьмите столовую ложку фарша, сделайте из него лепешку, положите в центр чайную ложку начинки и накройте сверху еще одним слоем фарша. Сформированные зразы можно жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки или запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 35-40 минут.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Новая магнитная буря 25 сентября удивила учёных
Новая магнитная буря 25 сентября удивила учёных
Последние материалы
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов
Эксперт: не нужно отказываться от консервов при правильном питании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.