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Как приготовить идеальные тыквенно-имбирные оладьи за 10 минут

Как приготовить оладьи из тыквы с имбирем
1:11
Еда

Тыкву часто называют "королевой осени", ведь именно в это время ее собирают в больших объемах. Но популярность тыквенных блюд связана не только с сезонностью — они становятся настоящими фаворитами благодаря своей вкусовой универсальности и полезным свойствам.

Как приготовить оладьи из тыквы с имбирем
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как приготовить тыквенно-имбирные оладьи?

Эти оладьи станут отличной альтернативой драникам или кабачковым оладьям. Простой рецепт позволит вам создать вкусное и необычное блюдо, которое может стать "хитом" вашего осеннего стола.

Необходимые продукты:

  • около 200 граммов тыквы;
  • стакан муки;
  • свежий корень имбиря (по вкусу);
  • одно яйцо;
  • соль и пряности;
  • масло для жарки.

Приготовление

Тыкву и имбирь нужно натереть на мелкой терке и смешать. Затем добавляем пряности, соль и яйцо, снова все перемешиваем. Понемногу вводим муку, чтобы тесто получилось однородным и не слишком жидким.

Остается только обжарить оладьи на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Жарим по три минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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