Как приготовить идеальные тыквенно-имбирные оладьи за 10 минут

Как приготовить оладьи из тыквы с имбирем

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыкву часто называют "королевой осени", ведь именно в это время ее собирают в больших объемах. Но популярность тыквенных блюд связана не только с сезонностью — они становятся настоящими фаворитами благодаря своей вкусовой универсальности и полезным свойствам.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как приготовить тыквенно-имбирные оладьи?

Эти оладьи станут отличной альтернативой драникам или кабачковым оладьям. Простой рецепт позволит вам создать вкусное и необычное блюдо, которое может стать "хитом" вашего осеннего стола.

Необходимые продукты:

около 200 граммов тыквы;

стакан муки;

свежий корень имбиря (по вкусу);

одно яйцо;

соль и пряности;

масло для жарки.

Приготовление

Тыкву и имбирь нужно натереть на мелкой терке и смешать. Затем добавляем пряности, соль и яйцо, снова все перемешиваем. Понемногу вводим муку, чтобы тесто получилось однородным и не слишком жидким.

Остается только обжарить оладьи на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Жарим по три минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

