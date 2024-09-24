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Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту

Как приготовить картофельные блины
Еда

Для приготовления картофельных блинов не потребуется большое количество ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Особенно если замесить тесто на дрожжах — получится интересное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт очень прост и не требует особых усилий.

Как приготовить картофельные блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Итак, что понадобится:

  • картофель — 5 штук;
  • мука — 1/2 стакана;
  • дрожжи — 10 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • вода — 120 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло для жарки.

Как готовить:

  1. Для начала растворите дрожжи в теплой воде, просейте муку и смешайте с дрожжами. Накройте миску пленкой и дайте тесту немного подняться.
  2. Пока дрожжи работают, почистите картофель и натрите его на мелкой терке.
  3. Когда опара подойдет, добавьте в нее натертый картофель, приправьте солью и перцем. Перемешайте тесто и дайте ему постоять еще 1-1,5 часа.
  4. Затем добавьте яйца, снова перемешайте и выпекайте блины на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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