Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту

Для приготовления картофельных блинов не потребуется большое количество ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Особенно если замесить тесто на дрожжах — получится интересное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт очень прост и не требует особых усилий.
Итак, что понадобится:
Как готовить:
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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