Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту

Как приготовить картофельные блины

Для приготовления картофельных блинов не потребуется большое количество ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Особенно если замесить тесто на дрожжах — получится интересное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт очень прост и не требует особых усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Итак, что понадобится:

картофель — 5 штук;

мука — 1/2 стакана;

дрожжи — 10 г;

соль, перец — по вкусу;

вода — 120 мл;

яйца — 2 шт.;

растительное масло для жарки.

Как готовить:

Для начала растворите дрожжи в теплой воде, просейте муку и смешайте с дрожжами. Накройте миску пленкой и дайте тесту немного подняться. Пока дрожжи работают, почистите картофель и натрите его на мелкой терке. Когда опара подойдет, добавьте в нее натертый картофель, приправьте солью и перцем. Перемешайте тесто и дайте ему постоять еще 1-1,5 часа. Затем добавьте яйца, снова перемешайте и выпекайте блины на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

