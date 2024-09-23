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5 секретов жарки котлет, чтобы они не прилипали к сковородке

Как правильно жарить котлеты, чтобы они не прилипали к сковородке
1:08
Еда

Многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда котлеты прилипают к сковородке во время жарки, что нарушает их целостность. Однако этого можно легко избежать, следуя простым правилам.

Как правильно жарить котлеты, чтобы они не прилипали к сковородке
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Как жарить котлеты, чтобы они не прилипали к сковородке?

Технические аспекты

Первое и важное правило — никогда не начинать жарку на холодной сковороде. Если сковородка недостаточно прогрета, а масла мало, котлеты обязательно прилипнут. Чтобы избежать этого, нужно дать сковороде как следует нагреться и добавить достаточное количество растительного масла.

Также можно использовать панировочные сухари. Они создают защитный слой, который помогает котлетам сохранять целостность.

Необычное решение проблемы

Существует интересный способ, который позволит жарить котлеты даже на старой сковороде, к которой все обычно прилипает. Нужно просто взять лист пергамента, положить его на дно сковородки, налить немного масла и затем выкладывать котлеты. Это гарантирует, что они останутся целыми и легко перевернутся.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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