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Вкуснейшее картофельное пюре за 5 минут: что добавить

Что добавить в картофельное пюре для улучшения вкуса
1:05
Еда

Картофельное пюре — одно из самых популярных блюд, которое многие обожают с самого детства. Приготовить его можно так, что оно не только порадует вкусом, но и приятно удивит всех за столом. Примечательно, что для этого не нужно больших затрат или сложных кулинарных приемов.

Что добавить в картофельное пюре для улучшения вкуса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие ингредиенты помогут улучшить вкус пюре?

Мускатный орех

Этот ингредиент — настоящий секрет профессиональных поваров. Добавив всего щепотку мускатного ореха на этапе смешивания компонентов, вы придадите блюду тонкие нотки изысканности. Даже простое картофельное пюре благодаря этой специи превращается в кулинарный шедевр.

Сметана высокой жирности

Не все знают, что обычная сметана способна сделать пюре более мягким и нежным. Однако важно выбирать продукт с высоким содержанием жира — достаточно добавить всего одну ложку, чтобы блюдо засияло новыми красками. Такой простой элемент кардинально улучшает вкус и текстуру.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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