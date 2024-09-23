Директор молокозавода сравнила кислосливочное и сладкосливочное масло — лучшим оказалось 82,5%

Директор молокозавода назвала лучшим сливочное масло 82,5% жирности

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В продаже появилось кислосливочное масло. Оценить новинку Pravda.Ru попросила генерального директора АО "Городецкий молочный завод" Нину Квасникову.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Оказалось, что это вовсе не новинка. "Кислосливочное — когда-то в Советском Союзе было такое масло. И очень интересно, что появилось такое", — ответила Нина Ивановна.

Но оценить его затруднилась. "Я не знаю, где у вас там такое появилось, не знаю почему, такого мы не вырабатываем, мы ни сладкосливочное, мы вырабатываем только масло 82,5, потому что оно взбивается, — это настоящее масло", — заявила она.

"Самое настоящее масло — 82,5, вот что я могу сказать", — подытожила Квасникова.

Она также опровергла все в изобилии гуляющие по Сети способы самостоятельной проверки качества сливочного масла. Определить его в домашних условиях невозможно, заверила специалист. "Проще простого — надо сдать в Роспотребнадзор, и всё проверят, и всё разложат, что это такое, и определят, есть ли там пальмовое масло или нет", — посоветовала она.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

