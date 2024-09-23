Как приготовить салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца

Готовим салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца станет не только прекрасным перекусом, но и отличным дополнением к обеду или ужину. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Салатные листья — 50 г

Рукола — 50 г

Куриное филе — 300 г

Апельсин — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Отварить куриное филе и дать ему время остыть. Нарезать маленькими кусочками. Очистить авокадо и апельсин от кожуры. Удалить плёнки с апельсина. Нарезать авокадо средними кусочками, а апельсин и болгарский перец — маленькими. Выжать немного сока из лимона. Порвать салатные листья и выложить их в миску. Добавить руколу, куриное филе, апельсин, авокадо и болгарский перец. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!