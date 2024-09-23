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Как приготовить салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца

Готовим салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца
1:07
Еда

Салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца станет не только прекрасным перекусом, но и отличным дополнением к обеду или ужину. Раскрываем его рецепт.

Готовим салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Салатные листья — 50 г
  • Рукола — 50 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Отварить куриное филе и дать ему время остыть. Нарезать маленькими кусочками.
  2. Очистить авокадо и апельсин от кожуры. Удалить плёнки с апельсина.
  3. Нарезать авокадо средними кусочками, а апельсин и болгарский перец — маленькими.
  4. Выжать немного сока из лимона.
  5. Порвать салатные листья и выложить их в миску. Добавить руколу, куриное филе, апельсин, авокадо и болгарский перец. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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