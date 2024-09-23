Как приготовить салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца
Готовим салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца
1:07
Салат из авокадо, куриного филе и болгарского перца станет не только прекрасным перекусом, но и отличным дополнением к обеду или ужину. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Салатные листья — 50 г
- Рукола — 50 г
- Куриное филе — 300 г
- Апельсин — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Отварить куриное филе и дать ему время остыть. Нарезать маленькими кусочками.
- Очистить авокадо и апельсин от кожуры. Удалить плёнки с апельсина.
- Нарезать авокадо средними кусочками, а апельсин и болгарский перец — маленькими.
- Выжать немного сока из лимона.
- Порвать салатные листья и выложить их в миску. Добавить руколу, куриное филе, апельсин, авокадо и болгарский перец. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Перемешать. Салат готов!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру