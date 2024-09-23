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Как сделать нежные сырники: важные советы и секреты

Легкий рецепт сырников с манкой: пошаговые инструкции
1:09
Еда

Это блюдо из детства особенно запомнилось своим вкусом, и повторить его довольно просто. Приготовить творожные блинчики (или сырники) под силу каждому, главное — помнить об одном важном ингредиенте: качественном твороге.

Легкий рецепт сырников с манкой: пошаговые инструкции
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лучше всего использовать домашний творог, но если такой возможности нет, подойдёт любой магазинный продукт. Важно, чтобы творог не был слишком жирным и мокрым — лучше выбрать слоистый или рассыпчатый вариант.

Чтобы придать сырникам более нежную текстуру, творог можно протереть через сито или взбить блендером.

Когда творог готов, в миске смешивают творог, яйцо, манку, немного соли и сахара. Затем тесто оставляют на пять минут, чтобы манка успела набухнуть.

Важно не переборщить с сахаром: излишек сахара приведёт к тому, что творожная масса будет растекаться, и сырники потеряют форму, становясь больше похожими на лепёшки.

Перед жаркой каждый кусочек обваливают в муке, стряхивая излишки. Сырники жарят на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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