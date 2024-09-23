Что влияет на жесткость помидоров: как избавиться от белых прожилок

Наверняка каждый из нас хотя бы раз замечал белые прожилки, которые проявляются при разрезе помидора. Это явление часто сопровождается горьковатым привкусом, что вызывает вопросы у многих дачников: откуда берутся эти белые сердцевинки и нужно ли их опасаться?
Можем вас успокоить — эти прожилки не представляют никакой угрозы. Единственное, что может вас расстроить, — это внешний вид томатов и их жесткость. В некоторых случаях такие плоды становятся настолько твёрдыми, что их трудно прожевать, и даже приходится выплёвывать куски.
Что же это за белые "корешки" внутри спелых томатов? Эти белые ткани, окружённые красной мякотью, на самом деле называются плацентой. Именно в этих участках вызревают семена.
На форму, размер и жесткость томатной плаценты влияет множество факторов: сорт помидоров, погодные условия во время роста, степень зрелости плодов и нехватка определённых питательных веществ.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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