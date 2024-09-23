Что влияет на жесткость помидоров: как избавиться от белых прожилок

Почему томаты становятся жесткими: факторы, влияющие на плод

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Наверняка каждый из нас хотя бы раз замечал белые прожилки, которые проявляются при разрезе помидора. Это явление часто сопровождается горьковатым привкусом, что вызывает вопросы у многих дачников: откуда берутся эти белые сердцевинки и нужно ли их опасаться?

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Можем вас успокоить — эти прожилки не представляют никакой угрозы. Единственное, что может вас расстроить, — это внешний вид томатов и их жесткость. В некоторых случаях такие плоды становятся настолько твёрдыми, что их трудно прожевать, и даже приходится выплёвывать куски.

Что же это за белые "корешки" внутри спелых томатов? Эти белые ткани, окружённые красной мякотью, на самом деле называются плацентой. Именно в этих участках вызревают семена.

На форму, размер и жесткость томатной плаценты влияет множество факторов: сорт помидоров, погодные условия во время роста, степень зрелости плодов и нехватка определённых питательных веществ.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



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