Готовим восхитительный творожный десерт с грушей и дыней

Творожный десерт с грушей и дыней легко и быстро приготовить. Угощение обладает не только чудесными вкусовыми качествами, но и красивым внешним видом. Раскрываем его рецепт.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.