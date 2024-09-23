Готовим восхитительный творожный десерт с грушей и дыней

Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожный десерт с грушей и дыней легко и быстро приготовить. Угощение обладает не только чудесными вкусовыми качествами, но и красивым внешним видом. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

Творог — 350 г

Груша — 2 шт.

Дыня — 350 г

Жидкий мёд — 90 г

Ванилин — 1 щепотка

Приготовление:

Очистить груши от кожуры. Нарезать их маленькими кусочками. Аналогично поступить с дыней. Смешать кусочки груши с творогом. Измельчить с помощью блендера. Добавить в творожно-грушёвую смесь ванилин и мёд. Перемешать. На дно стаканов выложить кусочки дыни, а затем творожно-грушёвую массу. Повторить до конца ингредиентов. Приятного аппетита!

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

