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Готовим восхитительный творожный десерт с грушей и дыней

Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
0:53
Еда

Творожный десерт с грушей и дыней легко и быстро приготовить. Угощение обладает не только чудесными вкусовыми качествами, но и красивым внешним видом. Раскрываем его рецепт.

Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

  • Творог — 350 г
  • Груша — 2 шт.
  • Дыня — 350 г
  • Жидкий мёд — 90 г
  • Ванилин — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Очистить груши от кожуры. Нарезать их маленькими кусочками. Аналогично поступить с дыней.
  2. Смешать кусочки груши с творогом. Измельчить с помощью блендера.
  3. Добавить в творожно-грушёвую смесь ванилин и мёд. Перемешать.
  4. На дно стаканов выложить кусочки дыни, а затем творожно-грушёвую массу. Повторить до конца ингредиентов. Приятного аппетита!

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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