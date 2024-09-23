Пышная шарлотка за 40 минут: основные советы и секреты

Почему шарлотка не поднимается: ошибки на этапе замеса

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — идеальное время для выпечки пирогов, и одним из самых простых и любимых рецептов является яблочный пирог, известный как шарлотка.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0

Иногда выпечка не получается пышной, но этого можно избежать, если следовать нескольким простым правилам. Ключ к успешной шарлотке — это правильный выбор яблок, замес теста и соблюдение температурного режима в духовке.

Для того чтобы шарлотка держала форму и лучше поднималась, соду и разрыхлитель часто заменяют на кефир. Это придаёт тесту лёгкость и делает его более пышным.

Также очень важно хорошо взбить яйца с сахаром. Если этот этап выполнить небрежно, тесто может не подняться.

Выбор яблок играет не менее важную роль. Для шарлотки лучше всего подходят крепкие, кислые и свежие плоды. Мягкие яблоки могут выделить слишком много сока и превратить тесто в кашеобразную массу.

Противень перед приготовлением обязательно смазывают сливочным маслом и посыпают сухарями или другой похожей посыпкой. Это помогает впитать сок, который выделяют яблоки при выпечке, и предотвратить опадание пирога.

Не забывайте разогреть духовку до 200 градусов перед тем, как ставить туда шарлотку. Противень лучше всего размещать на среднем уровне духовки — там обеспечивается наилучший прогрев и равномерное распределение температуры. Время выпекания обычно составляет около 40 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



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