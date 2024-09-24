Салат с запечёнными баклажанами: в нём просто масса полезных и вкусных ингредиентов

Если вы ищете лёгкий и ароматный салат, который сочетает в себе сочные овощи и пикантные специи, то этот рецепт с запечёнными баклажанами станет отличным выбором. Богатство вкусов, представленных в этом блюде, создаётся за счёт комбинации сладких помидоров, острых нот красного лука и хрустящих тыквенных семечек с миндалём. Приправленные копчёной паприкой и соевым соусом, запечённые баклажаны придают этому салату особый, насыщенный вкус.
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Ингредиенты (на 2 порции):
Баклажан: 1 шт.,
Помидоры: 2 шт.,
Красный лук: 1 шт.,
Чеснок: 2 зубчика,
Тыквенные семечки: 1 горсть,
Измельчённый миндаль: 1 горсть,
Зелень (по вкусу): 1 горсть,
Соль: по вкусу,
Копчёная паприка: по вкусу,
Оливковое масло: 3 ст. л.,
Соевый соус: 2 ст. л.
Шаги приготовления:
Разогрейте духовку до 200°C.
Нарежьте баклажан крупными дольками.
В миске перемешайте баклажан с солью, копчёной паприкой и 2 ст. л. оливкового масла.
Выложите подготовленные дольки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запеките в духовке 20 минут до золотистого оттенка.
Пока баклажаны запекаются, нарежьте помидоры на крупные дольки, а красный лук — тонкими перьями.
Мелко порубите чеснок и измельчите миндаль.
В большой миске смешайте запечённые дольки баклажана, помидоры, лук, чеснок, тыквенные семечки и измельчённый миндаль.
Заправьте салат оставшимся 1 ст. л. оливкового масла и соевым соусом.
Добавьте зелень по вкусу и хорошо перемешайте.
Подавайте салат сразу же, пока баклажаны остаются тёплыми.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.