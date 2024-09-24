Салат с запечёнными баклажанами: в нём просто масса полезных и вкусных ингредиентов

Салат с запечёнными баклажанами: очень ароматный, с чесночком, красным луком и орешками

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете лёгкий и ароматный салат, который сочетает в себе сочные овощи и пикантные специи, то этот рецепт с запечёнными баклажанами станет отличным выбором. Богатство вкусов, представленных в этом блюде, создаётся за счёт комбинации сладких помидоров, острых нот красного лука и хрустящих тыквенных семечек с миндалём. Приправленные копчёной паприкой и соевым соусом, запечённые баклажаны придают этому салату особый, насыщенный вкус.

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Ингредиенты (на 2 порции):

Баклажан: 1 шт.,

Помидоры: 2 шт.,

Красный лук: 1 шт.,

Чеснок: 2 зубчика,

Тыквенные семечки: 1 горсть,

Измельчённый миндаль: 1 горсть,

Зелень (по вкусу): 1 горсть,

Соль: по вкусу,

Копчёная паприка: по вкусу,

Оливковое масло: 3 ст. л.,

Соевый соус: 2 ст. л.

Шаги приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Нарежьте баклажан крупными дольками. В миске перемешайте баклажан с солью, копчёной паприкой и 2 ст. л. оливкового масла. Выложите подготовленные дольки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запеките в духовке 20 минут до золотистого оттенка. Пока баклажаны запекаются, нарежьте помидоры на крупные дольки, а красный лук — тонкими перьями. Мелко порубите чеснок и измельчите миндаль. В большой миске смешайте запечённые дольки баклажана, помидоры, лук, чеснок, тыквенные семечки и измельчённый миндаль. Заправьте салат оставшимся 1 ст. л. оливкового масла и соевым соусом. Добавьте зелень по вкусу и хорошо перемешайте.

Подавайте салат сразу же, пока баклажаны остаются тёплыми.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод.

