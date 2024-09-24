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Салат с запечёнными баклажанами: в нём просто масса полезных и вкусных ингредиентов

Салат с запечёнными баклажанами: очень ароматный, с чесночком, красным луком и орешками
1:55
Еда

Если вы ищете лёгкий и ароматный салат, который сочетает в себе сочные овощи и пикантные специи, то этот рецепт с запечёнными баклажанами станет отличным выбором. Богатство вкусов, представленных в этом блюде, создаётся за счёт комбинации сладких помидоров, острых нот красного лука и хрустящих тыквенных семечек с миндалём. Приправленные копчёной паприкой и соевым соусом, запечённые баклажаны придают этому салату особый, насыщенный вкус.

Салат с запечёнными баклажанами: очень ароматный, с чесночком, красным луком и орешками
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Баклажан: 1 шт.,
  • Помидоры: 2 шт.,
  • Красный лук: 1 шт.,
  • Чеснок: 2 зубчика,
  • Тыквенные семечки: 1 горсть,
  • Измельчённый миндаль: 1 горсть,
  • Зелень (по вкусу): 1 горсть,
  • Соль: по вкусу,
  • Копчёная паприка: по вкусу,
  • Оливковое масло: 3 ст. л.,
  • Соевый соус: 2 ст. л.

Шаги приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Нарежьте баклажан крупными дольками.
  3. В миске перемешайте баклажан с солью, копчёной паприкой и 2 ст. л. оливкового масла.
  4. Выложите подготовленные дольки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запеките в духовке 20 минут до золотистого оттенка.
  5. Пока баклажаны запекаются, нарежьте помидоры на крупные дольки, а красный лук — тонкими перьями.
  6. Мелко порубите чеснок и измельчите миндаль.
  7. В большой миске смешайте запечённые дольки баклажана, помидоры, лук, чеснок, тыквенные семечки и измельчённый миндаль.
  8. Заправьте салат оставшимся 1 ст. л. оливкового масла и соевым соусом.
  9. Добавьте зелень по вкусу и хорошо перемешайте.

Подавайте салат сразу же, пока баклажаны остаются тёплыми.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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