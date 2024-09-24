Простой бисквит с сухим киселем: благодаря ему тесто получается красивого розового оттенка

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом пирога из сухого киселя. Этот десерт станет отличным дополнением к вашему чаепитию и порадует вас своим нежным вкусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
Фруктово-ягодный сладкий кисель (в некоторых источниках: «красный кисель») — сладкое десертное желеобразное или жидкое третье блюдо, приготавливаемое из свежих и сушеных фруктов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, варенья, молока с добавлением картофельного или кукурузного крахмала, сахара или мёда.
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