Простой бисквит с сухим киселем: благодаря ему тесто получается красивого розового оттенка

Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом пирога из сухого киселя. Этот десерт станет отличным дополнением к вашему чаепитию и порадует вас своим нежным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

сухой кисель — 190 г;

куриные яйца — 3 шт.;

сахар — 1/2 стакана;

соль — 1 щепотка;

растительное масло — 40 мл;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 упаковка.

Приготовление:

Взбейте в миске яйца с сахаром и солью. Добавьте в миску растительное масло и сухой кисель. Всыпьте муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте. Перелейте тесто в смазанную сливочным маслом форму. Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 °C около 40-45 минут. Если есть желание, украсьте готовый пирог.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.



Фруктово-ягодный сладкий кисель (в некоторых источниках: «красный кисель») — сладкое десертное желеобразное или жидкое третье блюдо, приготавливаемое из свежих и сушеных фруктов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, варенья, молока с добавлением картофельного или кукурузного крахмала, сахара или мёда.

