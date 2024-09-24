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Простой бисквит с сухим киселем: благодаря ему тесто получается красивого розового оттенка

Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
0:57
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом пирога из сухого киселя. Этот десерт станет отличным дополнением к вашему чаепитию и порадует вас своим нежным вкусом.

Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • сухой кисель — 190 г;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1/2 стакана;
  • соль — 1 щепотка;
  • растительное масло — 40 мл;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 1 упаковка.

Приготовление:

  1. Взбейте в миске яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте в миску растительное масло и сухой кисель.
  3. Всыпьте муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте.
  4. Перелейте тесто в смазанную сливочным маслом форму.
  5. Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 °C около 40-45 минут.
  6. Если есть желание, украсьте готовый пирог.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.

Фруктово-ягодный сладкий кисель (в некоторых источниках: «красный кисель») — сладкое десертное желеобразное или жидкое третье блюдо, приготавливаемое из свежих и сушеных фруктов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, варенья, молока с добавлением картофельного или кукурузного крахмала, сахара или мёда. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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