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Как приготовить грибы с луком: секреты кулинаров

Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
1:01
Еда

Каждая хозяйка знает, что грибы и лук — это идеальное сочетание для создания вкусного и питательного блюда, которое прекрасно сочетается с различными гарнирами или мясными продуктами.

Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Однако многие задаются вопросом о правильной очередности добавления ингредиентов при приготовлении.

Опытные повара рекомендуют предварительно отварить грибы — это простая мера поможет сократить время обжарки.

Большинство рецептов начинают с того, что на сковородку первым отправляется лук. Но перед этим нужно разогреть растительное масло. Лук обжаривается 3-4 минуты до золотистого цвета.

После этого к луку можно добавлять грибы. Жарить их нужно на умеренно сильном огне: так выпарится лишняя влага, но грибы останутся сочными и не подгорят.

Для более насыщенного вкуса хозяйки часто добавляют в готовое блюдо немного сливочного масла или несколько ложек сметаны.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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