Румяный штрудель с тунцом и цукини: сверхбыстрое и просто приготовление из готового слоёного теста

Штрудель с тунцом и цукини — это вкусное и быстрое блюдо из готового слоеного теста.
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Ингредиенты (на 4 порции):
Слоёное тесто — 270 г,
Цукини — 2 шт.,
Помидоры черри — 100 г,
Консервированный тунец — 100 г,
Оливковое масло — 3 ст. л.,
Куриное яйцо — 1 шт.,
Душистый молотый перец — по вкусу,
Соль — по вкусу,
Чеснок — 1 зубчик.
Пошаговый рецепт:
Нарежьте цукини на небольшие кусочки. Обжарьте их в сковороде с чесноком и небольшим количеством оливкового масла до полуготовности.
Уберите чеснок из сковороды. Добавьте нарезанные помидоры черри, посолите и поперчите. Готовьте на огне еще 1-2 минуты.
Разверните слоёное тесто на рабочей поверхности. В центр теста выложите начинку, добавив консервированный тунец и положив сверху обжаренные цукини и черри.
Закройте начинку оставшейся частью теста, тщательно защипнув края, и переверните штрудель швом вниз.
Сделайте несколько надрезов на верхней части штруделя. Смажьте его взбитым яйцом.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте штрудель в течение 25-30 минут, пока он не подрумянится.
Охладите готовый штрудель перед подачей. Приятного аппетита! Штрудель с тунцом и цукини порадует вас своей простотой приготовления и изумительным вкусом.
Уточнения
Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с яблочной начинкой.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус.