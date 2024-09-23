Румяный штрудель с тунцом и цукини: сверхбыстрое и просто приготовление из готового слоёного теста

Штрудель с тунцом и цукини: в начинке также ароматные помидоры черри и чеснок

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Штрудель с тунцом и цукини — это вкусное и быстрое блюдо из готового слоеного теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Karl Gruber, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты (на 4 порции):

Слоёное тесто — 270 г,

Цукини — 2 шт.,

Помидоры черри — 100 г,

Консервированный тунец — 100 г,

Оливковое масло — 3 ст. л.,

Куриное яйцо — 1 шт.,

Душистый молотый перец — по вкусу,

Соль — по вкусу,

Чеснок — 1 зубчик.

Пошаговый рецепт:

Нарежьте цукини на небольшие кусочки. Обжарьте их в сковороде с чесноком и небольшим количеством оливкового масла до полуготовности. Уберите чеснок из сковороды. Добавьте нарезанные помидоры черри, посолите и поперчите. Готовьте на огне еще 1-2 минуты. Разверните слоёное тесто на рабочей поверхности. В центр теста выложите начинку, добавив консервированный тунец и положив сверху обжаренные цукини и черри. Закройте начинку оставшейся частью теста, тщательно защипнув края, и переверните штрудель швом вниз. Сделайте несколько надрезов на верхней части штруделя. Смажьте его взбитым яйцом. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте штрудель в течение 25-30 минут, пока он не подрумянится.

Охладите готовый штрудель перед подачей. Приятного аппетита! Штрудель с тунцом и цукини порадует вас своей простотой приготовления и изумительным вкусом.

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с яблочной начинкой.





Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус.

