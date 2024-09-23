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Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам

Картофельная запеканка с куриной грудкой: ингредиенты обжариваются и запекаются в духовке
1:17
Еда

Запеканка с куриной грудкой и картофелем — это отличный вариант для лёгкого и вкусного ужина, который потребует минимум усилий и затрат.

Картофельная запеканка с куриной грудкой: ингредиенты обжариваются и запекаются в духовке
Фото: flickr.com by Martin, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.,
  • Куриное филе — 300 г,
  • Сливки 20% — 200 мл,
  • Соль — по вкусу,
  • Смесь свежемолотого перца — по вкусу,
  • Растительное масло — 2 ст. л.,
  • Твёрдый сыр — 50 г.

Инструкции:

  1. Нарежьте куриное филе и картофель на тонкие ломтики.
  2. Обжарьте каждый ингредиент отдельно на растительном масле до золотистой корочки.
  3. Поместите обжаренные куриное филе и картофель в одну сковороду. Добавьте соль, перец и любые другие приправы на ваш вкус.
  4. Залейте смесь горячими 20%-ными сливками. Перемешайте и доведите до кипения.
  5. Разогрейте духовку до 180-190°C.
  6. Переложите все из сковороды в форму для запекания. Посыпьте сверху тертым твердым сыром.
  7. Запекайте около 20 минут до появления румяной корочки.

Подавайте запеканку горячей. Это блюдо станет отличным решением для ужина, радующего не только вкусом, но и простотой приготовления.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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