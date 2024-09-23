Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам

Запеканка с куриной грудкой и картофелем — это отличный вариант для лёгкого и вкусного ужина, который потребует минимум усилий и затрат.
Ингредиенты:
Инструкции:
Подавайте запеканку горячей. Это блюдо станет отличным решением для ужина, радующего не только вкусом, но и простотой приготовления.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.