Рецепт идеального домашнего мороженого

Сладкая прохлада: как легко сделать вкуснейшее домашнее мороженое

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Летняя жара настраивает на желание чего-нибудь прохладного и освежающего. Одним из лучших вариантов в такое время является домашнее мороженое. Оно не только вкуснее и полезнее магазинного, но и дарит особое удовольствие от самого процесса приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, CC BY-SA 4.0

Базовые ингредиенты

Для приготовления домашнего мороженого вам потребуются всего несколько простых продуктов:

сливки (жирностью 33-35%);

сгущёное молоко или сахар;

ванильный экстракт (или другие ароматизаторы по желанию).

Пропорции ингредиентов могут варьироваться в зависимости от желаемой текстуры и вкуса мороженого.

Процесс приготовления

Шаг 1. Охладите металическую миску или контейнер для мороженого в морозильнике в течение 30 минут. Это поможет ускорить процесс замораживания

Шаг 2. В большой миске взбейте охлажденные сливки миксером на высокой скорости, пока они не загустеют и не увеличатся в объеме примерно в 2 раза

Шаг 3. Добавьте в сливки сгущенное молоко (или сахар) и ванильный экстракт. Продолжайте взбивать до однородной консистенции

Шаг 4. Перелейте полученную смесь в охлажденную металлическую миску или контейнер. Накройте пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование корочки

Шаг 5. Поместите миску в морозильник. Каждые 30 минут доставайте ее и хорошо перемешивайте венчиком или вилкой, чтобы не допустить образования крупных кристаллов льда. Продолжайте этот процесс до полного замерзания мороженого (около 2-3 часов).

Варианты и дополнения

Вы можете экспериментировать с различными вкусовыми добавками:

Фрукты (измельченные или пюре)

Шоколад, орехи, печенье

Кофе, ликер, фрукты

Пряности (корица, имбирь, мята)

Главное — не переборщить с добавками, чтобы не испортить идеальную кремовую текстуру.

Домашнее мороженое получается необыкновенно вкусным, свежим и полезным. Оно станет идеальным лакомством в жаркие летние дни!